Primeiro governo da Áustria liderado por uma mulher

O primeiro governo federal da Áustria liderado por uma mulher e com paridade ministerial entre homens e mulheres tomou posse nesta segunda (3) no antigo Palácio Real de Viena. Após turbulências políticas causadas por um escândalo de corrupção no partido ultranacionalista FPÖ, o presidente federal austríaco, Alexander Van der Bellen, tomou juramento da nova primeira-ministra e sua equipe.