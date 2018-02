Primeiro leilão de energia de 2018

A Aneel aprovou nessa terça-feira o edital do primeiro leilão de energia elétrica de 2018, que será realizado no dia 4 de abril. No leilão, será ofertada para as distribuidoras energia gerada por fontes hidrelétricas, eólicas e solar, além de termelétrica movida a biomassa. A energia é contratada pelas distribuidoras de energia, de acordo com a necessidade que cada uma.