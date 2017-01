Primeiro-ministro canadense é investigado por comissão de ética

A comissão de ética do Canadá anunciou nesta segunda-feira (16) a abertura de uma investigação sobre as férias de fim de ano do primeiro-ministro, Justin Trudeau, na ilha particular do filantropo e líder espiritual Aga Khan.

Em uma carta a um membro da oposição obtida pela agência de notícias AFP, a comissária de ética, Mary Dawson, disse que investigava as férias de Trudeau para determinar se ele infringiu as normas morais ao aceitar viajar para esta ilha, no helicóptero particular de Aga Khan e com todas as despesas pagas por ele.