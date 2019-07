O primeiro-ministro do Haiti, Jean-Michel Lapin, apresentou nesta segunda-feira (22) sua renúncia ao cargo após não conseguir formar um governo desde que foi nomeado, há mais de três meses. O presidente do país, Jovenel Moise, convocou os presidentes do Senado, Carl Murat Cantave, e da Câmara dos Deputados, Gary Bodeau, para uma reunião com o objetivo de nomear um novo premiê.