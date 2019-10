Primeiro-ministro do Reino Unido apresentará novas propostas sobre o Brexit  

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que irá apresentar novas propostas para Bruxelas sobre o Brexit nesta terça-feira (1º). Ainda de acordo com Boris, a oferta será apresentada formalmente em breve.

O Reino Unido decidiu em 2016 encerrar mais de 45 anos de adesão à União Europeia. A saída do bloco estava marcada para março de 2018, mas a data foi adiada duas vezes, até o dia 31 de outubro deste ano. Até o momento, não está claro se o Brexit irá se concretizar com ou sem um acordo para uma relação futura com Bruxelas.

Leia mais: Derrota de Boris Johnson: parlamento aprova urgência para projeto que barra Brexit sem acordo; Presidente francês afirma ser tarde demais para novo acordo do Brexit .

Deixe seu comentário: