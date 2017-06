Primeiro parque de água termal indoor do Brasil será inaugurado em Gramado no final de 2018

A pedra fundamental do Gramado Termas Park, o primeiro parque de água termal indoor do Brasil, foi inaugurada na quarta-feira (21), em Gramado, na Serra Gaúcha . A previsão é de que a primeira etapa da nova atração turística entre em funcionamento no final de 2018.

Desde a descoberta de água termal em 2013, empreendedores gramadenses vem trabalhando na criação do parque, um projeto inovador que promete revolucionar o turismo gaúcho. O parque se localizará perto do Snowland e ao lado do Gramado Termas Resort, sendo acessado pela RS-235, que liga Gramado a Nova Petrópolis, e contará com várias piscinas, além de toboáguas.

Segundo os empreendedores, o Gramado Termas Park terá capacidade para receber 3,5 mil pessoas por dia. “A exemplo do Snowland, estamos preparando um parque que vai alavancar o turismo gaúcho e levar o nome de Gramado para o mundo todo”, destaca o diretor do empreendimento, Anderson Caliari.

Ele observa que o termalismo tem um público fiel e crescente no Brasil, que busca nas fontes o relax, a hidratação da pele e a prevenção de doenças. Conforme Caliari, a riqueza hidrotermal do Rio Grande do Sul até hoje não foi devidamente valorizada, já que os empreendimentos nacionalmente mais reconhecidos ficam localizados nos Estados de Goiás, São Paulo e Santa Catarina. “Vamos unir o termalismo com um dos destinos turísticos mais valorizados do Brasil, que é Gramado”, resume Anderson Caliari.

Água termal

A água termal de Gramado foi encontrada a 890 metros de profundidade, no Aquífero Guarani. Ela sai a uma temperatura de 43°C e testes iniciais indicam uma vazão de 150 metros cúbicos por hora, chegando até o parque através de um tubo com cinco polegadas de diâmetro e oito milímetros de espessura de aço inoxidável. A bomba instalada a 753 metros de profundidade é a primeira na América do Sul a romper essa distância de bombeamento com a finalidade de abastecer um parque termal.

O sistema de bombeamento para a produção da água termal foi projetado pela Schlumberger, empresa americana líder de serviços no desenvolvimento de tecnologia e gerenciamento de produtos e soluções para prospecção de petróleo. Com 15 mil metros quadrados de área construída, o Gramado Termas Park terá um conceito europeu para águas termais, lembrando precursores romanos, turcos, gregos e húngaros.

O objetivo é oferecer atrações para públicos de todas as idades, em um ambiente coberto e climatizado, especialmente no inverno, quando as temperaturas em Gramado não costumam passar de 12°C.

