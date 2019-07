Primeiro posto de abastecimento elétrico oferecerá serviços gratuitos até o final do ano

O primeiro posto de abastecimento inteiramente elétrico começa a funcionar no Rio Grande do Sul. O eletroposto é da empresa Solled Energia, e foi instalado na RSC 287, em Santa Cruz do Sul. Nos primeiros seis meses desde o lançamento, a companhia irá oferecer o serviço gratuitamente.

No local, os carros elétricos poderão ser abastecidos através de energia solar, gerada pela garagem com uma cobertura de 15 placas fotovoltaicas, que produzem 4,8 kWp (quilowatt pico). O tempo de espera para o abastecimento completo é de cerca de quatro horas. O posto fica ao lado da empresa, que auxiliou a transformar Santa Cruz do Sul na “capital gaúcha da energia solar”.

O estabelecimento funcionará, a princípio, somente de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 12h, e das 13h30 às 18h.