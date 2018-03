A Ospa inaugura a sua série de recitais de 2018 no dia 17 de março. Os amantes de música de câmara da capital gaúcha serão brindados com uma apresentação do grupo “Oboé e Cordas Quarteto”, formado por jovens músicos da orquestra, no Auditório do Museu Júlio de Castilhos, instituição que difunde as artes e o patrimônio histórico do RS. A entrada é franca.

