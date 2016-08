Primeiro táxi sem motorista começa a ser testado

Os primeiros táxis que dispensam motoristas já começaram a ser testados. A empresa nuTonomy convidou um grupo de pessoas a baixar o aplicativo no celular para chamar os “robô-táxis”, que são modelos elétricos da Mitsubishi equipados com sistema capaz de guiar sozinho. Por enquanto, um engenheiro acompanhará o trajeto no banco do motorista, para coletar informações e reagir caso alguma coisa saia errada.

Revolução começa em Singapura.

A nuTonomy já testa o sistema de forma privada desde abril e espera ter pelo menos cem “robôs-táxis” operando comercialmente em Singapura até 2018. “Este é verdadeiramente um momento na história que vai mudar como as cidades são construídas, como olhamos ao nosso redor”, afirmou o executivo da nuTonomy Doug Parker. A empresa é mais uma que pretende lançar um serviço de carros autônomos, em uma corrida que fez as grandes montadoras de automóveis se aliarem a empresas de tecnologia.

Corrida tecnológica.

Recentemente, a Delphi e a Mobileye anunciaram que devem lançar uma plataforma pronta para carros autônomos em 2019. Já a Ford espera ter uma produção em larga escala de carros sem volante e sem pedais em 2021. O Uber anunciou recentemente uma parceria com a Volvo e deve colocar uma frota de carros sem motorista para testes nos Estados Unidos em breve – também com a supervisão de “pilotos” durante os trajetos. (AG)

