Inter defende pênalti, vence o Coritiba e sai da zona de rebaixamento

O Inter venceu a segunda partida seguida, ao bater o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (6), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitinho marcou, de pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo.

Momentos antes, o goleiro Danilo havia defendido um pênalti, sendo decisivo nesta vitória que deixa o time gaúcho com 33 pontos, na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.

A próxima partida é fora de casa será no dia 12 de outubro, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Em casa, o Colorado volta a jogar no dia 16, contra o Flamengo.

Danilo defende pênalti

Aos 31 minuntos, Leandro caiu na área e o árbitro marcou pênalti. O detalhe é que na origem da jogada Raphael Veiga conduziu claramente a bola com a mão. A justiça, porém, foi feita com as mãos de Danilo: Juan bateu e o camisa 1 saltou no canto esquerdo para fazer a defesa.

Vitinho faz 1 a 0, de pênalti

Aos 40 minutos, a história do jogo foi decidida. Luccas Claro empurrou Valdívia na área e o árbitro marcou o Pênalti. Vitinho bateu no canto direito e faz 1 a 0.

Os minutos finais foram de agonia nas arquibancadas, com os torcedores colorados torcendo pelo final da partida.

Escalação do Internacional: Danilo Fernandes, William, Eduardo, Ernando, Ceará, Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Gustavo Ferrareis, Alex, Seijas, Vitinho

Técnico: Celso Roth

Escalação do Coritiba: Wilson, César Benítez, Luccas Claro, Nery Bareiro, Juninho, João Paulo, Raphael Veiga, Juan, Vinicius, Leandro, Iago

Técnico: Carpegiani

