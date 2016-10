Primeiro tempo: Inter 1 x 0 Santos

Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Inter abre o placar. Alex cobra escanteio da esquerda e Aylon cabeceia para o gol sem precisar pular. Gol do Inter. Placar: Inter 1 X 0 Santos.

O Internacional decide com o Santos, em jogo nesta quarta-feira (19), às 19h30, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A partida será no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado precisa reverter o resultado do primeiro confronto, quando o Santos venceu por 2 x 1 na Vila Belmiro. Uma vitória simples, por 1 x 0, coloca o Inter na próxima fase da competição. Em caso de classificação, o adversário da próxima fase será Juventude ou Atlético-MG.

Escalação Inter: Danilo Fernandes, Eduardo, Alan Costa, Ernando, Geferson, Fabinho, Eduardo Henrique, Alex, Andrigo, Eduardo Sasha e Aylon.

Técnico: Celso Roth

Escalação Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Luiz Felipe, Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Paulinho, Ricardo Oliveira e Copete

Técnico: Dorival Júnior

A arbitragem do jogo fica a cargo do trio carioca: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Dibert Pedrosa Moises e Grazianni Maciel Rocha.

