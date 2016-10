Segundo tempo: Venezuela 0 X 2 Brasil

Gol de William aos 7 minutos do segundo tempo. Ele recebe de frente para o gol e amplia o placar: 2 a 0.

Aos 7 minutos do primeiro tempo, o goleiro da Venezula, Hernández, deu a bola no pé do atacante Gabriel Jesus que abriu o placar para o Brasil. 1 a 0 para o Brasil.

Sem Neymar, que cumpre suspensão automática após receber o segundo cartão amarelo na vitória sobre a Bolívia na última quinta-feira (6), em Natal, o Brasil enfrenta a Venezuela na noite desta terça-feira (11), a partir das 21h30.

O jogo, no Estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela, é válido pelas eliminatórias continentais da Copa do Mundo.

Escalação do Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Técnico: Tite

Escalação da Venezuela: Dani Hernández, Rosales, Wilker Ángel, José Velázquez, Feltscher, Tomás Rincón, Arles Flores, Juanpi, Josef Martínez, Rondón e Peñaranda

Técnico: Rafael Dudamel

