Princesa Beatrice corta rosto do cantor Ed Sheeran com espada em festa

Uma brincadeira durante uma festa da família real britânica acabou com Ed Sheeran no hospital. Segundo o site do tabloide The Sun, o cantor teve o rosto cortado por uma espada pela princesa Beatrice, a filha mais velha do príncipe Andrew. O evento aconteceu no Royal Lodge, em Windsor, onde mora o príncipe e sua família, há cerca de uma semana.

O acidente aconteceu durante uma brincadeira entre Beatrice e o cantor James Blunt, que também estava na festa. De acordo com o jornal, ele disse a ela que adoraria receber o título de cavaleiro. A princesa, de bom humor, resolveu fingir que iria nomeá-lo cavaleiro e pegou uma espada. Ao levar o objeto até a cabeça de Blunt, porém, ela não viu que Ed Sheeran estava atrás de si, acertando o cantor no rosto com a espada.

Sheeran foi levado a um hospital próximo para tratar o pequeno corte. Ele chegou a voltar para a festa depois, para mostrar a Beatrice que ele estava bem. “Todo mundo ficou chocado com o acidente e, aparentemente, Beatrice ficou muito chateada”, disse uma fonte ao Sun. “Mas Ed foi muito gentil e disse a ela que tudo não tinha passado de um acidente.”

O cantor tem aparecido com uma cicatriz no rosto, o que levou muitos fãs a se perguntarem a origem do corte.

Comentários