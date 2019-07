A princesa Haya Bint al Hussein, filha do falecido rei Hussein da Jordânia, pediu no Reino Unido uma medida protetiva contra assédio e ameaças após fugir do marido, o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e xeque de Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum. Também pediu proteção para que os filhos Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7 anos, não possam se casar em uniões pactuadas pelo emir.

