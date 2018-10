Ela teve de optar entre ser parte da realeza ou ficar com o homem que ama. A princesa Ayako, do Japão, escolheu o amor. Ela abriu mão de seu status real para se casar com um plebeu. Embora a realeza japonesa tenha tido liberdade de se casar com quem quer que seja há ao menos três gerações, as mulheres que se casam com plebeus são obrigadas a abandonar a dinastia.