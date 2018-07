A Princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito, embarcou nessa terça-feira para o Brasil, onde ficará duas semanas. Ela vem participar de eventos comemorativos do 110º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país. A princesa, de 26 anos, deixou o Aeroporto Internacional de Tóquio e a previsão é que ela desembarque na quarta-feira.

