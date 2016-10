Principais emergências de Porto Alegre estão superlotadas

A emergência para adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na região Central, só atende casos de risco de morte nesta terça-feira (4). Conforme a instituição, 157 pacientes estão em atendimento nesta tarde, quando a capacidade é para 41. A UTI pediátrica tem 15 pacientes para nove leitos.

A Emergência do Hospital Conceição, na Zona Norte, está com atendimento restrito a casos graves. A unidade abriga 149 pacientes, enquanto que a capacidade é para 64. A restrição segue até as 2h da madrugada desta quarta-feira (5).

No Hospital da Pucrs, na Zona Leste, 42 pacientes estão sob cuidados, sendo que são 13, o número de leitos. A UTI pediátrica atende no limite de quatro pacientes nesta tarde.

