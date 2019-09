Principais rodovias do Estado tiveram pontos de lentidão no retorno do feriadão nesse domingo

Quem resolveu aproveitar o feriado de 20 de setembro para curtir o litoral gaúcho e as praias catarinenses, precisou ter paciência no retorno para casa nesse domingo (22). Isto porque as rodovias gaúchas registraram grande movimento de carros e as rodovias do Litoral Norte, Região Metropolitana e interior do Estado apresentaram lentidão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70 mil veículos retornaram do litoral Norte do Estado. A Operação Viagem Segura começou na última quinta (19) e seguiu até a meia-noite desse domingo.

O ponto mais crítico de lentidão foi na BR-101, no trecho entre Três Cachoeiras e Terra de Areia, com cerca de 11 quilômetros de congestionamento. Além do fluxo intenso, obras para a construção de uma praça de pedágio da empresa CCR ViaSul, empresa que administra a Frewway, provocaram estreitamento de pista próximo ao km 24 da rodovia, no sentido interior-Capital.

A RS-040 também teve tráfego lento entre o Litoral e a Região Metropolitana, na região de Águas Claras. Outro ponto com lentidão foi na BR-290, entre Eldorado do Sul e Porto Alegre, onde um acidente gerou congestionamento.

Durante o dia, a CCR ViaSul liberou o uso do acostamento entre os km 0 e km 26 da BR 290 (sentido Torres x Osório), em períodos de maior congestionamento, com o intuito de permitir que o trânsito fluísse melhor.

Na tarde de domingo, a PRF divulgou um balanço parcial da operação Viagem Segura correspondente aos dias de quinta e sábado. A fiscalização registrou uma vítima, além de 37 acidentes, 37 feridos, 24 acidentes com lesões, 77 CNHs recolhidas, 1.590 testes de bafômetro realizados e 43 autuações por recusa ao teste do bafômetro. O balanço oficial, incluindo o dia de domingo, deve ser divulgado nesta segunda (23).

Deixe seu comentário: