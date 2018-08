Principais temas tributários na área do agronegócio serão abordados em curso de extensão

Os principais temas e discussões tributárias em âmbito nacional que envolvem o setor do agronegócio serão abordados em curso de extensão promovido pelo Instituto de Estudos Tributários (IET). A 2ª edição do Curso Tributação do Agronegócio está programada para ocorrer entre os meses de setembro e outubro, trazendo grandes nomes como Fábio Calcini, Alexandre Rossato Ávila, Solon Sehn e Marcelo Pohlmann estão entre os ministrantes.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.iet.org.br. O primeiro módulo está previsto para o dia 14 de setembro, das 19h às 22h, no Tecnopuc (Av. Ipiranga 6681, Porto Alegre, RS) e na opção em EAD pelo site.

O Funrural e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, as contribuições previdenciárias sobre a Receita Bruta, o Agronegócio e IRPF na atividade rural e a tributação das cooperativas no Agronegócio são alguns dos temas abordados no curso. “O direito tributário assumiu um protagonismo entre os principais temas da sociedade. Pautas de grande impacto para o setor do agronegócio precisam ser discutidas”, avalia o presidente do IET, Pedro Adamy.

Serão oito encontros nos quais serão analisados e discutidos os temas de maior repercussão. Mais informações podem ser obtidas no site www.iet.org.br.

Curso Tributação do Agronegócio / setembro e outubro/ 19h às 22h/ Tecnopuc (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 99A).

