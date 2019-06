Príncipe Charles visita elenco de novo filme de 007 e conhece carros usados por James Bond

O agente James Bond recebeu uma visita real na quinta-feira (20) quando o príncipe Charles, 70, conheceu os carros e o set de uma nova sequência de 007, que está sendo filmado no Pinewood Studios, na região de Londres.

Charles conheceu o ator Daniel Craig, que interpreta o agente secreto britânico da ficção pela quinta vez, além dos atores Ralph Fiennes e Naomie Harris, que interpretam o diretor do serviço secreto “M” e a secretária Mrs. Moneypenny, respectivamente.

Durante a visita para celebrar a contribuição da franquia para a indústria cinematográfica britânica, Craig e Fiennes mostraram ao herdeiro do trono britânico o escritório de M, e ele assistiu uma cena sendo filmada pelos monitores.

Craig também apresentou ao príncipe alguns dos famosos carros Aston Martin de Bond. Charles é patrono tanto do British Film Institute e dos serviços de Inteligência britânicos.

Conhecido pelo título provisório de “Bond 25”, o filme é dirigido pelo norte-americano Cary Joji Fukunaga e tem previsão de estreia para abril de 2020.

Rami Malek, que venceu o Oscar de melhor ator em fevereiro pela interpretação do falecido cantor Freddie Mercury, da banda Queen, no filme “Bohemian Rhapsody”, será o vilão do filme.

Filmagens atrasadas

O próximo filme de James Bond está enfrentando diversos problemas. Depois de Daniel Craig, 51, se machucar nas filmagens e uma explosão no set sair do controle, o vilão do filme teve a sua participação posta em dúvida.

É que Rami Malek, 38, ator já confirmado, está sofrendo com um conflito de agendas e pode não conseguir participar das filmagens de “Bond 25”, segundo informou o jornal inglês The Sun.

A produção chegou a parar para que Craig se recuperasse de uma lesão que sofreu no tornozelo. Ele precisou fazer uma cirurgia no local e precisou ficar em repouso.

O caso foi relatado pela própria conta oficial do longa nas redes sociais. “Durante as filmagens de uma explosão controlada no set de ‘Bond 25’, hoje, no Pinewood Studios, danos foram causados ​​na área externa do 007 Stage. Não houve feridos no set, no entanto, um membro da equipe sofreu uma pequena lesão”, diz o comunicado.

“Deveríamos terminar as filmagens em setembro, mas o elenco e produção foram informados de que essa data será adiada para outubro ou até meados de novembro”, disse uma fonte próxima do jornal.

A previsão é que o filme seja lançado em abril de 2020. As informações são do jornal Extra.

