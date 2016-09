Príncipe da Jordânia faz sucesso nas redes sociais ao mostrar seu dia a dia

O príncipe da Jordânia Al Hussein bin Abdullah II está fazendo sucesso nas redes sociais ao mostrar seu dia a dia de exercícios militares e caminhadas no deserto. Com 22 anos, ele é o filho mias velho da rainha Rania e do rei Abdullah II da Jordânia.

No Instagram, ele tem 799 mil seguidores, incluindo apaixonadas que dizem que querem casar com ele. Al Hussein recentemente se formou em história internacional e é um primeiro-tenente das forças armadas da Jordânia. No ano passado ele virou a pessoa mais jovem a presidir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Ele presidiu um debate sobre o papel dos jovens no combate ao extremismo.

