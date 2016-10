Príncipe George rouba a cena em aeroporto ao grudar o rosto na janela do avião

A viagem da família real britânica ao Canadá chegou ao fim, mas fotos do príncipe George, o primogênito de William e Kate Middleton, fazendo graça ao grudar o rosto na janela do avião viraram notícia nos sites internacionais.

Segundo fontes do site The Mirror, George ainda brincou com o painel de controle do avião. Ao ser questionado pela mãe para onde ele iria levar a família, ele respondeu: “Vamos voar para a Inglaterra”.

O menino, de 3 anos, e sua irmã,Charlotte, de 1 ano e 5 meses, roubaram a cena em várias ocasiões durante o passeio com a família pelo país da América do Norte. Ao chegarem ao país, os dois mostraram que têm personalidades bem distintas. Enquanto a pequena sorria e acenava para o público, George ganhava bronca dos pais por se recusar a dar a mão para primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Os dois ainda se divertiram com balões e com animais em uma festinha infantil de filhos de militares.

