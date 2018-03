Cerca de 600 pessoas foram convidadas para o casamento do príncipe Harry da Inglaterra com a atriz Meghan Markle, que será realizado em 19 de maio, anunciou a Casa Real nesta quinta-feira. Os nomes dos convidados, porém, não foram revelados. O palácio de Kensington informou que a cerimônia será realizada na capela de São Jorge, dentro do castelo de Windsor, seguida da recepção.

