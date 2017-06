Príncipe Harry diz que ninguém da família real britânica quer ser rei ou rainha

O príncipe Harry afirmou à revista americana Newsweek que ninguém na família real britância quer ser rei ou rainha. “Tem alguém na família real que quer ser rei ou rainha? Eu não acredito, mas vamos cumprir nossos deveres no momento certo”, afirmou o filho mais novo da princesa Diana.

Questionado pela revista se tornar a família real muito acessível tira o mistério que envolve a monarquia, ele diz que esse “equilíbrio é delicado”. “Nós não queremos diluir a magia. O público britânico e o mundo inteiro precisam de instituições como essa”, afirmou o príncipe Harry. Ele é o quinto na linha sucessória, ficando atrás do pai (príncipe Charles), do irmão (príncipe William) e dos sobrinhos (George e Charlorte).

Em abril, Harry revelou que chegou perto de um colapso emocional e que precisou buscar ajuda profissional após passar quase duas décadas evitando falar sobre a morte da mãe. “Foram 20 anos sem pensar nisso, e dois, de caos total”, contou Harry em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph. A princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997, quando Harry tinha 12 anos, e o príncipe William, 15.

Trauma

O príncipe Harry disse que o funeral da princesa Diana, cujo caixão ele acompanhou durante meia hora sob os olhares da multidão, foi um trauma para ele.

“Minha mãe tinha acabado de morrer e eu tive que caminhar um longo trecho atrás do seu caixão, rodeado por milhares de pessoas que me olhavam, enquanto outras milhões assistiam pela televisão”, disse Harry, de 32 anos. “Acho que não se deve pedir isso a nenhuma criança, sob quaisquer circunstâncias. Acho que isso não aconteceria hoje em dia”, acrescentou.

“Depois de um tempo, eu tirei a cabeça da areia, comecei a escutar as pessoas ao meu redor e decidi usar a minha posição para fazer coisas boas”, declarou. Em relação ao dia a dia de um príncipe, Harry indicou que as pessoas se “surpreenderiam” com a “vida normal” que ele e William levam. “Mesmo se eu fosse rei, eu faria minhas próprias compras”, disse.

