Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Príncipe Harry e Meghan Markle não irão representar mais Elizebeth II em viagens. Foto: Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan Markle não irão representar mais Elizebeth II em viagens. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O príncipe Harry e Meghan Markle abriram mão do título “sua alteza real” depois de a rainha Elizabeth II recusar a ideia de “meio do caminho”. Como o casal passará a maior parte do tempo na América do Norte, a monarca, segundo o jornal britânico “The Mirror”, decidiu que eles não irão representá-la mais em viagens ao exterior e que o neto deveria renuncia a deveres militares.

De acordo com a publicação, a rainha foi bem clara: “Ou eles estavam dentro ou fora”. Pelo visto, escolheram não fazer mais parte da realeza. Consequentemente, não receberão mais fundos públicos e ainda irão devolver 2,4 milhões de libras usadas na reforma de Frogmore Cottage, a casa de Windsor que continuarão usando no Reino Unido.

Como um sinal de que pretendem manter o duque e a duquesa de Sussex próximos, o acordo será revisto dentro de um ano. E mais: oficialmente, eles ainda têm o título de “sua alteza real”.

Entenda o caso

Harry e Meghan anunciaram, em 8 de janeiro, em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020. O anúncio veio depois de especulações da imprensa britânica de que o casal abdicaria de seus títulos reais e se mudaria definitivamente para o Canadá por estar sendo deixado de lado pela família real.

No comunicado, Harry e Meghan afirmam que serão financeiramente independentes e não mais “membros seniores” da família. A decisão, garantiram, foi tomada após meses de reflexão. “Pretendemos dar um passo atrás como membros “seniores” da família real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha”, afirmaram no comunicado. Na prática, os dois abrirão mão do protocolo real, ou seja, de acompanhar Elizabeth II em eventos oficiais.

Aos 35 anos, Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, o príncipe Charles, seu irmão, William, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis. O príncipe é casado com Meghan Markle desde maio de 2018 e eles têm um filho, Archie Harrison, que nasceu um ano depois. O menino, no entanto, não usa nenhum título por desejo expresso dos pais.

Sobre dividirem-se entre os dois países, declararam:”Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente.

Meghan morou no Canadá por sete anos antes de conhecer o príncipe e se sente em casa no país. Um amigo afirmou ao The Sun que “eles gostaram muito do Natal e do Ano Novo lá, quando não foram fotografados nenhuma vez e foram deixados em paz”. As informações são do jornal O Globo.

