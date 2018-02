Uma carta contendo um pó branco e mensagem racista foi enviada no início do mês ao príncipe Harry (quinto na linha de sucessão ao trono britânico) e à sua noiva Meghan Markle, no palácio de Saint James, em Londres. Segundo a imprensa local, porém, agentes antiterrorismo da Scotland Yard (a polícia metropolitana) concluíram que o material suspeito era inofensivo.

