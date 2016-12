Parece que príncipe Harry está mesmo apaixonado. Prova disso, é que o herdeiro do trono resolveu viajar 2.735 quilômetros só para poder ver sua amada.

Depois de assumir o namoro com Meghan Markle, o príncipe está feliz e não mede esforços para curtir um pouco com ela.

Segundo a imprensa britânica, depois de uma visita em Barbados, Harry fez um desvio e, ao invés de ir direto para a Inglaterra, ele deu um pulinho no Canadá, onde Meghan mora, para poder vê-la.

De acordo com o The Sun, os amigos mais próximos do príncipe afirmaram que nunca o viram tão feliz.

Comentários