O príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, foi internado na terça-feira (20) em Londres. De acordo com o Palácio de Buckingham, a internação foi por conta de uma “condição pré-existente”, e o monarca está bem. De acordo com a France Presse, a intenção é uma medida de precaução para o tratamento de uma infecção.

“O Príncipe Philip deu entrada no hospital. Ele está de bom humor, mas desapontado por perder a abertura do Parlamento e o Royal Ascot [corrida de cavalos]”, informou o porta-voz do palácio. A notícia da internação do duque veio a público poucas horas antes do pronunciamento anual da Rainha no Parlamento. Normalmente, o Príncipe Philip se senta junto da monarca durante a leitura do seu discurso.

Nesta quarta-feira (21), a Rainha será acompanhada pelo filho e sucessor, o Príncipe Charles.

No último mês de maio, o duque de Edimburgo anunciou que se afastaria das atividades públicas reais nos próximos meses. Ele completou 96 anos no último dia 10. (AG)

