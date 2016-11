Príncipe Harry assumiu o namoro com a atriz americana Megan Markle no começo de novembro e, desde então, o novo romance é um dos assuntos mais comentados pela imprensa internacional. Diante de boatos de que o irmão mais velho do herdeiro ao trono britânico não estaria satisfeito com o relacionamento, William decidiu se posicionar por meio de comunicado.

“O duque de Cambridge absolutamente entende a situação em matéria de privacidade e apoia a necessidade de o príncipe Harry apoiar aqueles mais próximos a ele”, indicou um porta-voz do marido de Kate Middleton, que, por sua vez, estaria ansiosa para encontrar a namorada do cunhado, a quem tem o hábito de aconselhar sobre assuntos amorosos.

Megan Merkle teme vazamento de fotos nuas

De acordo com o site “Radar Online”, uma das maiores preocupações da atriz é que vazem fotos suas nadando nua com o ex-marido, Trevor Engelson, durante uma viagem a Nova Zelândia. “Eu fiquei chocada. Não podíamos pegar nossas roupas, então precisamos correr de volta ao acampamento para se vestir”, declarou a namorada de Harry, que chegou a ser apontado como affair da princesa grega Maria-Olympia. “Ela está apavorada que essas fotos brotem online e quebrem a internet como as de Kim Kardashian”, completou uma fonte próxima à artista.

Comentários