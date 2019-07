Princípio de incêndio atinge unidade pediátrica do Hospital de Clínicas em Porto Alegre

Um curto circuito causou um princípio de incêndio, na noite desta sexta-feira (5), no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram mobilizadas para o controle das chamas que foi feito com extintores do prédio. Os próprios funcionários teriam feito o combate inicial do incêndio. Pacientes foram retirados da área mas ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, o fogo atingiu o 10º andar do local, na área da UTI pediátrica. Três crianças chegaram a ser retiradas e seus leitos realocados. Se for preciso, a Secretária de Saúde da Capital afirma que o Hospital de Pronto Socorro (HPS) tem leitos pediátricos disponíveis mas ainda avalia a situação.

