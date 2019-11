Princípio de incêndio é registrado em prédio do Instituto de Previdência do Estado

Um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (18) fez com que o prédio do Ipergs (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) em Porto Alegre fosse evacuado.

O incidente teria ocorrido em meio a um trabalho de solda, com as chamas atingindo um revestimento de lã de vidro. O princípio de incêndio, que ocorreu no oitavo andar do edifício, no cruzamento entre as avenidas Borges de Medeiros e Aureliano de Figueiredo Pinto, foi controlado rapidamente. Do outro lado da rua há uma unidade do Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido e não há registro grandes perdas. Depois do fogo controlado a entrada de servidores foi liberada.