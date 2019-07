Prioridade do governo hoje, é aprovar privatizações da CEEE, CRM e Sulgás

O governo gaúcho vai priorizar hoje a votação dos projetos que autorizam a privatização da CEEE, Sulgás e CRM, que passam a trancar a pauta da Assembléia Legislativa. Ontem, o governador Eduardo Leite informou ao colunista que a aprovação desta proposta será fundamental para permitir o andamento do cronograma até a adesão ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal). Nas palavras do governador, “hoje, com um débito de R$ 5 bilhões, por conta da suspensão dos pagamentos da dívida com a União, obtida por liminar do STF, a adesão ao RRF tornou-se a única saída”. O governador cancelou a viagem a Brasília para participar nesta terça-feira do encontro que vem sendo organizado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia,para tratar da Reforma da Previdência.

Base folgada tem 41 deputados

O governo necessita de maioria simples – metade dos deputados presentes, mais um – para aprovar os três projetos. A base do governo contabiliza 39 deputados. Somam-se a estes, pontualmente neste caso os dois deputados da bancada do Novo que por razões programáticas, devem votar com o governo. O total da base passa a 41 deputados, o que não significa porém que o governo disporá de todos os votos.

Avaliações devem aguardar

O governador Eduardo Leite comenta que no momento não há como se produzir qualquer avaliação das empresas a serem privatizadas. Este trabalho será feito pela modelagem que já foi contratada junto ao BNDES. Até a efetiva venda das estatais, a estimativa é de que todo o processo tenha a duração de um ano.

Mais um voto para a privatização

Embora disponha de prazo até o dia 7 de agosto para retornar da licença maternidade, a deputada Any Ortiz (PPS) anunciou ontem que irá interromper o beneficio para retornar nesta terça-feira à Assembleia Legislativa. Ela pretende votar a favor dos projetos que autorizam a privatização de CEEE, Sulgás e CRM.

Comendador em apuros?

O jornalista Leandro Demori, do site The Intercept, que foi identificado em áudio disponibilizado no Facebook do deputado delegado Fernando Francischini em conversação revelando a adulteração de diálogos para criminalizar a Lava-Jato, o ministro Sérgio Moro e Procuradores da República, é o mesmo que recebeu a Comenda Guilhermino Cesar, conferida pelo procurador Geraldo Da Camino, do Tribunal de Contas do Estado.

