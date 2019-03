A AGU (Advocacia Geral da União) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira (29) uma nova manifestação em defesa da possibilidade do início de execução da pena após decisão de segunda instância. A AGU é o órgão de assessoria jurídica do governo federal. A AGU já havia o enviado parecer favorável à medida no último dia 19, mas em outra ação.

