Priscila Pires aparece nua em foto feita por namorado e recebe declaração

O namorado da ex-BBB Priscila Pires, João Reis, acordou inspirado nesta segunda-feira (5), e dividiu com seus seguidores do Instagram um momento de intimidade da amada. O atleta postou um “flagra” em que a morena aparece nua deitada na cama, coberta apenas por um lençol. Na legenda do post, ele fez uma bela homenagem a Priscila.

“Acordar pela manhã, descer para preparar o café e quando chego ao quarto, me deparar com isso, com tudo isso. Por alguns segundos parei ali, pensando, admirando, guardando na memória; relembrando quando e como tudo começou. Nem sei direito explicar o por quê. Nem sei explicar a intensidade, a vontade, a reciprocidade de todos os sentimentos, desejos e vontades. Mesmo que ainda no começo escondíamos até de nós mesmos todo esses sentimentos”, se declarou João. No clique, Priscila, que tem 34 anos é mãe de dois filhos, mostrou toda sua boa forma e as costas definidas.

Mas João Reis não parou por aí e foi além: “Ficar parado ali, te olhando, me apaixonando novamente, me faz apenas desejar fazer apaixonar-se por mim todos os dias, me faz querer que independente das brigas que possam ocorrer durante o dia, fazer com que ao dormir, possamos lembrar de tudo e nos entender, nos apaixonar, nos amar. Acordar e ver tudo isso, só me faz te querer e desejar ainda mais o nosso futuro. Te amo.”

