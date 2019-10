Agentes norte-americanos detiveram quase um milhão de migrantes na fronteira com o México nos 12 meses encerrados em setembro – disse nesta terça-feira (8) o comissário interino do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Mark Morgan. No exercício 2019, encerrado em setembro, o CBP prendeu 977.509 pessoas.

