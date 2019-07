Pró-Brexit, Boris Johnson é o novo primeiro-ministro britânico

Político, jornalista, apresentador de TV e autor de romances, Boris Johnson foi anunciado hoje (23) o novo líder do Partido Conservador e próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Johnson superou o atual ministro do Exterior, Jeremy Hunt, ao final de uma votação realizada nas últimas quatro semanas, entre 160 mil afiliados da legenda. Além de ser um defensor incisivo do Brexit, com ou sem acordo, Johnson coleciona episódios polêmicos e foi elogiado em público por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e crítico à antecessora britânica, Theresa May. O presidente também se manifestou nas redes sociais sobre a vitória de Boris.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

A função do primeiro-ministro é exercer junto com os membros de seu gabinete, o poder executivo do Governo britânico. Os poderes que pertencem, teoricamente, à Rainha. Normalmente, o primeiro-ministro é o líder do maior partido político na Câmara dos Comuns.

