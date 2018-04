Pró-Lula, pró-Ficha

Nas entranhas dos Poderes, o acordo é livrar Lula da Silva da prisão na quarta-feira, no habeas corpus cujo mérito será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas há um preço: ele não deve ter liminar no Tribunal Superior Eleitoral para disputar a eleição. Em suma: sai o HC, mas não cai a Ficha Limpa. Com a condenação confirmada pelo TRF 4 em 2ª instância, Lula está fora das urnas. Porém, o eventual HC para Lula não beneficia apenas a ele e coloca o STF na mira do povo. Abre caminho para livrar da cadeia penca de políticos enrolados com a Lava Jato. Com a palavra, as excelências.

Precedente

Não é de hoje que os Poderes fazem acordão de interesses partidários. Foi caso do impeachment de Dilma no Senado. Ela perdeu o poder, mas manteve direitos políticos.

Memorial da Corte

Marco Aurélio é primo de Collor; Gilmar e Toffoli foram AGU de FHC e Lula, respectivamente. Alexandre de Moraes entrou com bênçãos de Aécio Neves.

Ou seja

Com exceção de Fernando Henrique, os outros políticos estão na mira do STF e na rota do camburão.

Barroso & TCE-RO

Convidado para palestra pelo Tribunal de Contas de Rondônia, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, é relator na Corte de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 3889 na qual o TCE é parte intimada na ação protocolada pelo Governo do Estado. A ação versa, em suma, sobre retenção de IR na folha de pagamento.

A conferir

A palestra também inclui valores negociados com a Supercia Capacitação e Marketing. Extrato de dispensa de licitação ( nº 17/2018 ) publicado no D.O. do mostra que a Supercia cobrou de R$ 46,8 mil sobre serviços referentes a uma hora aula do ministro. Barroso jura que não sabia de valores. Ainda não conseguimos contato para responder sobre se ele se coloca sob suspeição na ADI caso aceite a palestra.

Opção Meirelles

Após revés do presidente Michel Temer, com a prisão de amigos e outro escândalo que atinge o Governo, cresceram as apostas em Henrique Meirelles como provável candidato do Planalto. Meirelles pode se lançar pelo seu PSD, com um vice do MDB.

Te cuida, Fachin

Além da Lava-Jato no STF, o ministro Edson Fachin, que revelou ser alvo de ameaças, também relata as ações na Corte contra o fim do imposto sindical. Questão bilionária.

Patriotismo

Às 22h de quinta, dia da operação que prendeu amigos de Michel Temer, policiais e delegados federais ainda se debruçavam sobre a papelada apreendida na sede em SP.

Integração…

De saída do comando do Ministério da Integração Nacional para disputar o governo do Pará em outubro, Helder Barbalho (MDB) direcionou mais de 60% da agenda para o Estado ao longo do mês de março.

…em casa

Às vésperas de deixar o cargo, o qual assumiu em maio de 2016, Helder caprichou no envio de recursos para execução de obras, entrega de títulos de regularização fundiária e outros programas do Governo Federal, como Minha Casa Minha Vida.

Curto-circuito

Sindicatos fazem corpo-a-corpo para evitar que eletricitários entrem no Plano de Demissão Consensual da Eletrobras. “Os únicos que ganham com planos de demissões, que precarizam serviços e condições de trabalho, são acionistas que recebem dividendos”, diz o dirigente da Associação dos Empregados de Furnas, Felipe Araújo.

R$ 12 bi

A Medida Provisória que autoriza a privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias tramita atualmente em comissão especial no Congresso. O Governo espera arrecadar com a operação R$ 12,2 bilhões.

