Todas as estações do Trensurb estão fechadas na manhã desta terça-feira (20) devido a um problema na rede aérea de energia. Antes da interrupção total do serviço, a circulação de trens havia sido suspensa entre a estação Mercado e Sapucaia.

Técnicos trabalham para reparar os danos na rede de energia. Devido ao problema, as estações ficaram lotadas de passageiros. Segunda a Trensurb, a operação dos trens deve ser normalizada no início da tarde.

