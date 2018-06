Problemas sociais: contexto e perspectivas

A presidente voluntária da ONG Parceiros Voluntários, Maria Elena Pereira Johannpeter, e a educadora e ex-ministra de Assistência Social, Wanda Engel, são as convidadas do Tá na Mesa, da próxima quarta-feira (13). Sob o tema “Problemas sociais complexos: onde está a saída?”, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), que promove o encontro, visa discutir alternativas para as questões fundamentais à sociedade gaúcha, como educação, trabalho e qualidade de vida.

