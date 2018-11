Procedimento estético tem nova vítima

Uma comerciante de 25 anos é a mais nova vítima dos procedimentos estéticos irregulares no País. Ela foi internada há 15 dias em um hospital no Rio de Janeiro, após ter um produto aplicado nas nádegas por uma massoterapeuta. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os médicos realizam um tratamento para estabilizar o quadro clínico da paciente, com necrose nos glúteos.

