Procedimentos e aparelhos estéticos, como a onda acústica, que levanta o bumbum, prometem corpos em forma para o verão

A dois meses do verão, a preocupação com celulites, estrias e aquelas gordurinhas indesejadas começa a bater a porta. A boa notícia é que ainda dá para correr atrás do tempo perdido para exibir um corpão na praia ou na piscina. Aliado a uma alimentação saudável, tratamentos inovadores de estética prometem diminuir a flacidez, renovar a pele, perder peso e até acelerar o metabolismo.

Para as celulites, há procedimentos específicos para combatê-las. “A celulite apresenta nódulos e depressões, entremeando a pele com aspecto de casca de laranja onde tem pior circulação e traves fibrosas com acúmulo de gordura. Os tratamentos podem ser combinados, de quatro a oito sessões semanais”, disse a dermatologista Denise Steiner. Entre os novos procedimentos para lidar com esse aspecto indesejado da pele, estão a subcisão, o ultrassom focado e a bioestimulação.

Já o aparelho denominado onda acústica, sucesso nos Estados Unidos e usado até na cantora Madonna, tem a promessa de levantar os glúteos. “A tecnologia já era usada para a quebra de pedra nos rins, por exemplo. Mas descobrimos que ele levanta o bumbum, e promove um choque físico que lesiona as células de gordura e destrói as fibroses que causam a celulite. É um resultado bom e duradouro a partir da quarta sessão”, esclareceu a dermatologista Valéria Campos.

Teresa Noviello, também dermatologista, reforça que o sucesso de qualquer tratamento estético está associado a alimentação e atividades físicas. “É importante a parceria do paciente. E sempre deve ser investigada a clínica antes de um procedimento: se tem um dermatologista, se os aparelhos têm manutenção, a equipe do núcleo corporal. Até porque o médico tem que classificar o grau de flacidez e gordura”. Na clínica de Teresa, a procura pelos procedimentos já aumentou em 70%.

E não é só aparelhos que prometem resultados no corpo. Na clínica Estética de Resultados, da Danielle Alexandre, o procedimento queridinho para o verão é o Magic Touch Detox Evolution, uma manta térmica que chega em até 70 graus. “Ele elimina de forma imediata toxinas do organismo, além de tratar gordura localizada, celulite, e ajudar na perda de peso. O cliente toma uma cápsula que potencializa a tecnologia”, enfatizou.

A estudante Vanessa Catão, de 26 anos, disse que perdeu quatro quilos em um mês com o tratamento. “Minha reclamação era o abdômen e flancos, gostei muito do resultado”. Outro tratamento revolucionário da clínica de Danielle é a purificação iônica através dos pés, que por apenas 30 minutos promete ajudar na perda de peso, contribuir para a absorção dos alimentos, diminuir a retenção de líquidos, fazer uma limpeza nos rins, e acelerar o metabolismo.

