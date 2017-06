O volume total de procedimentos feitos por planos de saúde no ano passado teve um crescimento de 6,4%, em comparação a 2015, segundo dados divulgados pela FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) com base nos indicadores do Mapa Assistencial 2016, da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Ao todo, foram efetuados 1,465 bilhão de procedimentos.

