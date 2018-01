Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público da Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). As inscrições poderão ser feitas no site www.fundacaomedicars.org.br até as 20h59min do dia 7 de fevereiro. Mais informações pelo telefone (51) 3333.7104.

