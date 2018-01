Procissão de Navegantes já é uma das mais tradicionais da América Latina

Sob o enfoque religioso “Através de Maria encontramos Jesus”, a 143ª Festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes movimentará, mais uma vez, a Capital gaúcha. Trata-se da festa religiosa mais importante do Rio Grande do Sul e acontece sempre no dia 2 de fevereiro. É a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, quando a Imagem retorna do Santuário do Rosário, no centro da cidade, para o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, e deverá reunir milhares de pessoas. Devotos participam todos os anos da procissão terrestre, que percorre cerca de cinco quilômetros até o Navegantes, na entrada de Porto Alegre. A festa é realizada há mais de um século.

No dia 2 de fevereiro, uma missa às 7h, no Santuário do Rosário, antecederá o translado, que sairá da Rua Vigário José Inácio e percorrerá as Avenidas Mauá, Legalidade e da Democracia até a Sertório. Chegando no Largo de Navegantes será realizada uma Missa Campal, presidida por Dom Jaime Spengler, Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre.

Programação do dia 02 de fevereiro

07h – Missa no Santuário do Rosário

08h – Procissão Terrestre

10h30 – Missa celebrada por Dom Jaime Spengler, Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, e por bispos e sacerdotes convidados.

Missas no Santuário dos Navegantes

14h – Celebrante: Pe. Luiz Ricardo de Araújo Xavier

16h – Celebrante: Pe. Jaime José Caspary

18h – Celebrante: Pe. Marcus Vinícios Kalil Ferreyro

Festejos populares na Praça e nos salões de festa

20h – Entronização da Imagem no Santuário.

24h – Encerramento da Festa.

Vakinha

Sem recursos financeiros, a Irmandade de Navegantes criou uma vaquinha virtual para angariar fundos necessários para cobrir custos da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Para doar, acesse www.vakinha.com.br e coloque no campo de busca “Festa de Nossa Senhora dos Navegantes 2018”.

