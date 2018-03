A prefeitura de Porto Alegre confirma a realização do evento A Paixão de Cristo nesta sexta-feira. Espetáculo cênico-religioso, dirigido há 24 anos por Camilo de Lélis, tem início às 15h, no Santuário São José do Murialdo, no bairro Partenon. Esta edição conta com todas as tradicionais atrações do roteiro, como missa campal, procissão, crucificação e a ressurreição, que ocorre no alto do morro.

