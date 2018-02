Procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes reúne 100 mil fiéis em Porto Alegre

A procissão de Navegantes reuniu cerca de 100 mil pessoas, na manhã desta sexta-feira (02), em Porto Alegre, de acordo com estimativas da Brigada Militar e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os fiéis saíram por volta das 8h da Igreja do Rosário, no Centro da Capital, em direção à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na Zona Norte da cidade.

O cortejo percorreu a rua Vigário José Inácio, a avenida Mauá, a avenida da Legalidade e a avenida Sertório até a praça em frente à igreja. O trajeto, de aproximadamente cinco quilômetros, foi concluído em mais de duas horas.

Agentes da EPTC intensificaram o monitoramento na região, com realização de bloqueios no trânsito e desvios em diversas linhas de transporte urbanas e metropolitanas durante o deslocamento dos fiéis e da imagem da santa. Linhas de ônibus especiais foram disponibilizadas e este feriado é dia de passe livre na Capital.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal acompanharam o cortejo para garantir a segurança dos milhares de fiéis, muitos deles emocionados. Após a procissão, a avenida Sertório, entre a Presidente Roosevelt e a Voluntários da Pátria, segue bloqueada para as festividades nas imediações da Igreja dos Navegantes, que prosseguem durante todo o dia.

A festa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes é considerada o maior evento religioso e cultural do Sul do Brasil, fazendo parte do calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul desde outubro de 2013. Também foi realizada uma procissão fluvial pelo Guaíba em homenagem à santa, com saída da Ilha da Pintada, além de celebrações em municípios do interior do Rio Grande do Sul.

Igreja

A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na avenida Sertório, é um dos templos católicos mais populares da Região Sul do Brasil. O local possui um estilo neogótico simplificado, com torre única centralizada e duas naves laterais com uma série de arcobotantes, pequenos pináculos e pilastras destacadas no exterior. Sobre a porta de entrada existe um baixo-relevo com a imagem da santa salvando os náufragos.

No interior da igreja, as três naves são decoradas com simplicidade, destacando-se, porém, um grande crucifixo à esquerda da entrada, o gracioso coro, a bela série de vitrais com figuras diversas nas janelas e a imagem da padroeira no altar-mor, que é um fino exemplar de escultura sacra.

A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes foi esculpida em madeira, em Portugal, pelo artista João de Affonseca Lapa. Ela foi trazida a Porto Alegre por casais portugueses, identificando-se com a história da Capital gaúcha.

