Procon autua produtora de show de Wesley Safadão em Porto Alegre

O Procon municipal autuou a empresa Wood´s Porto Alegre responsável pela realização do evento Arena Safadão, protagonizado pelo cantor Wesley Safadão no dia 6 deste mês, na Arena do Grêmio.

A Wood´s Porto Alegre foi autuada no dia seguinte ao show a apresentar defesa por ter ultrapassado o horário permitido para a realização do evento, que é das 18h até as 24 horas, estabelecido de acordo com a licença da prefeitura que regula o horário limite para a realização dos shows na Capital.

A empresa responsável pela administração do Arena Safadão ultrapassou o tempo determinado em 15 minutos, desligando os microfones às 0h15min.

Conforme o Procon, a Wood´s também incorreu em promoção de propaganda enganosa, uma vez que o show de Safadão teria começado com mais de 45 minutos de atraso.

“A partir do momento em que os produtores estabelecem um horário de início e fim dos shows eles criam uma expectativa de organização nos consumidores. Com o descumprimento do ofertado gera-se a promoção da propaganda enganosa”, destaca o diretor executivo do Procon Porto Alegre, Cauê Vieira.

No final de julho, o Procon Porto Alegre já havia multado a Beta Produtora, responsável pelo festival Vila Mix, pelo mesmo motivo de descumprimento à legislação municipal.

