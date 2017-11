Procon de Porto Alegre promove mutirão de renegociação de dívidas

O Procon de Porto Alegre, em parceria com a Pucrs, realizará, nos dias 30 e 1º de dezembro, o 2º Mutirão de Renegociação de Dívidas junto a diversas instituições financeiras. O evento ocorrerá das 8h30min às 17h, no sétimo andar do prédio 50 da universidade, localizada na avenida Ipiranga, 6.681.

Além do órgão municipal, o evento é promovido pela Escola de Direito e de Finanças da universidade. Estarão presentes representantes dos bancos Agiplan, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander e Portocred.

Outras instituições como Banco do Brasil, BMG e Cetelem atenderão os clientes interessados em realizar a renegociação de seus débitos por meio do portaldoconsumidor. As atividades de renegociação não estarão restritas a ações com instituições bancárias. No local do evento, também haverá balcão de renegociação com as telefônicas Vivo, Claro, Oi e TIM.

Passo a passo

Para participar, o consumidor deverá levar documento de identidade, comprovante de residência, documentos de pagamentos já realizados e contratos firmados junto aos bancos. Primeiramente, o consumidor será cadastrado e participará de uma oficina sobre orçamento pessoal para depois realizar a renegociação.

“O objetivo principal é acabar com o superendividamento da população, que poderá utilizar o seu 13º para reprogramar suas dívidas”, afirma a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Martini Vial. Ela destaca que só serão realizadas as renegociações nos casos onde não haja ação judicial movida pelo consumidor contra o banco ou vice-versa.

Site do consumidor

Para renegociar a sua dívida com os bancos pelo portaldoconsumidor, o consumidor precisa ter uma conta de e-mail válida e documentos relacionados ao débito. É preciso ainda dispor de uma previsão de valor que poderá desembolsar mensalmente. O consumidor deverá inicialmente realizar o cadastro no portal, recebendo um login e uma senha.

Após, deverá registrar a instituição financeira previamente cadastrada, informando no campo “problema” a opção “dificuldade na renegociação/parcelamento de dívida”. Por fim, no campo “descrição da reclamação”, o consumidor deve relatar o problema e colocar ao final seu pedido ao banco.

