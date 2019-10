Procon divulga nova pesquisa de gás de cozinha em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou nova pesquisa de preços do gás de cozinha na Capital. Realizado pelo Procon, órgão ligado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), o levantamento percorreu 37 estabelecimentos.

O menor preço encontrado para o botijão P13 sem taxa de entrega foi de R$ 60,00 e o maior de R$ 81,90. Com a taxa, os valores variam de R$ 70,00 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P45, os preços oscilam entre R$ 280,00 a R$ 311,00.

A prefeitura recomenda alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha. “Além de comprar somente de revendedores autorizados pela ANP, aconselhamos que o consumidor verifique se o botijão se encontra em boas condições, com lacre, rótulo de segurança com instruções de uso, nome da empresa fornecedora em alto relevo, assim como mês e ano de fabricação legíveis. O consumidor não deve aceitar botijões amassados, danificados ou enferrujados”, adverte a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Atendimento

O Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias.