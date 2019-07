Procon divulga pesquisa de preço de combustíveis em Porto Alegre

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (02), pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) foi realizado um novo levantamento de preços dos combustíveis em 40 postos da Capital. Os valores da gasolina comum variam de R$ 4,199 a R$ 4,599. Já os preços do etanol oscilam entre R$ 3,779 e R$ 4,297. Quanto ao diesel S500, os valores vão de R$ 3,299 a R$ 3,699, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,390 e R$ 3,699.

O Procon Porto Alegre recomenda que, antes de abastecer, o consumidor verifique se o posto de abastecimento pratica preços diferenciados para pagamentos em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito, de modo que possa optar pela alternativa mais econômica. O consumidor que desejar contribuir para o levantamento, assim como os postos de abastecimento que quiserem ser cadastrados, devem contatar o Procon pelo Facebook. É necessário informar o nome do posto e o endereço completo.

Confira a tabela de preços divulgada pelo órgão:

